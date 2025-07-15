Госдума приняла закон о внедрении в России цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года возможность открывать счета, переводить средства и оплачивать покупки с помощью цифровой валюты должна появиться у всех банков России

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об обеспечении банками возможности для проведения операций с цифровым рублем. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

С 1 сентября 2026 года возможность открывать счета, переводить средства и оплачивать покупки с помощью цифровой валюты по специальному QR-коду должна появиться у всех банков России. С этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля.

Для этой цели будет введен универсальный платежный код. Оператором услуг по его предоставлению станет «Национальная система платежных карт», принадлежащая Центробанку.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Банк России представил обновленный план поэтапного внедрения цифрового рубля в массовое обращение.



По результатам опроса, абсолютное большинство казанцев — 78% — выступают против выдачи зарплаты в цифровых рублях.

Дарья Сайфиева