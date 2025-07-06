Против зарплаты в цифровых рублях высказались 74% казанцев
Мужчины больше женщин готовы к нововведению
Абсолютное большинство казанцев — 78% — высказались против выдачи зарплаты в цифровых рублях. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Полностью или частично получать зарплату «в цифре» готовы только 8% горожан. Половина из них согласны лишь на частичную оплату валютой.
Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 11% из них — против 5% женщин.
Среди горожан с доходом от 100 тыс. рублей в месяц 10% тех, кто готов получать зарплату «в цифре», и 79% противников новой формы национальной валюты.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Банк России представил обновленный план поэтапного внедрения цифрового рубля в массовое обращение.
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