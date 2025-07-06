Против зарплаты в цифровых рублях высказались 74% казанцев

Мужчины больше женщин готовы к нововведению

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Абсолютное большинство казанцев — 78% — высказались против выдачи зарплаты в цифровых рублях. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Полностью или частично получать зарплату «в цифре» готовы только 8% горожан. Половина из них согласны лишь на частичную оплату валютой.

Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 11% из них — против 5% женщин.

Среди горожан с доходом от 100 тыс. рублей в месяц 10% тех, кто готов получать зарплату «в цифре», и 79% противников новой формы национальной валюты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Банк России представил обновленный план поэтапного внедрения цифрового рубля в массовое обращение.

Елизавета Пуншева