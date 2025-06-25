ЦБ РФ предложил график массового внедрения цифрового рубля
Крупнейшие игроки рынка приступят к этому процессу в сентябре 2026 года
Банк России представил обновленный план поэтапного внедрения цифрового рубля в массовое обращение. Регулятор направил соответствующие предложения в Государственную думу. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.
Крупнейшие банки и торговые компании с годовой выручкой от 120 млн рублей станут первопроходцами в использовании новой валюты. Они должны будут обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем с 1 сентября 2026 года.
Банки с универсальной лицензией и их торговые партнеры с оборотом от 30 млн рублей получат дополнительное время на адаптацию. Для них срок внедрения установлен до 1 сентября 2027 года.
Малые предприятия и банки присоединятся к системе последними — к 1 сентября 2028 года. При этом торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн рублей освобождаются от обязательного внедрения цифрового рубля.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2025 поручил Центробанку ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на цифровой рубль.
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