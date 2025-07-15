Прокуратура Татарстана нашла в детском лагере антисанитарию и отсутствие матрасов

В ходе проверки в лагере также обнаружили некачественную мебель, тарелки со сколами и нарушения в хранении продуктов

Фото: Олег Тихонов

Прокуратура Татарстана выявила факт наличия санитарных нарушений и неукомплектованности спальных мест матрасами в детском лагере с дневным пребыванием в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В лагере при МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» в ходе проверки обнаружили некачественную мебель, тарелки со сколами, нарушения в хранении продуктов и ряд других санитарных нарушений.

Кроме того, вес выдаваемых детям обеденных блюд не соответствовал установленным нормам.

Прокуратура Набережных Челнов внесла в адрес организации представление с требованием устранить нарушения, а в отношении заведующего производством и начальника лагеря возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).



Дарья Сайфиева