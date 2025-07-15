Российским федерациям запретили публиковать результаты спортсменов на ЧМ в Сингапуре

Фото: Динар Фатыхов

Федерация водных видов спорта России (ФВВП) не имеет права публиковать на своих ресурсах результаты российских и белорусских спортсменов, выступающих на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics) агентству ТАСС.

Напомним, около ста российских и белорусских спортсменов допущены к участию в турнире в качестве нейтральных атлетов (NAB и NAA). Среди них — Андрей Минаков и Никита Шлейхер.

— Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией, — пояснили в World Aquatics.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналогичное правило действовало на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште в декабре прошлого года. При этом правила участия российских и белорусских спортсменов с тех пор были смягчены, в частности им разрешили общение со СМИ.

Но World Aquatics запретила российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира в Сингапуре, публиковать в соцсетях флаг России.

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км, в которых должны были выступить российские спортсменки Маргарита Ершова и Екатерина Сорокина, были перенесены на 16 июля из-за неблагоприятных условий.

Рената Валеева