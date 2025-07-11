Представляющие Татарстан Минаков и Шлейхер выступят за Россию на ЧМ по водным видам спорта впервые за 6 лет

Фото: Ринат Назметдинов

Российские пловцы, прыгуны в воду и синхронисты вновь примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Это событие стало знаковым для российских спортсменов, так как они не участвовали в турнире шесть лет, начиная с чемпионата в Кванджу, Южная Корея, пишет ТАСС.

На соревнованиях Россия будет представлена 30 спортсменами, среди которых выделяются Андрей Минаков, многократный призер чемпионата, и Никита Шлейхер, известный прыгун в воду. Минаков будет бороться за медали в баттерфляе, а Шлейхер — в прыжках с вышки. Оба спортсмена представляют Татарстан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также стоит подчеркнуть, что чемпионат мира 2025 года изначально планировалось провести в Казани, но из-за политических обстоятельств его перенесли на более поздний срок.

Анастасия Фартыгина