Спортсменам запретили демонстрировать флаг России в соцсетях на ЧМ по водным видам спорта

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира в Сингапуре, публиковать в соцсетях флаг России, сообщает РИА «Новости».

— Ни до, ни во время, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобное будет означать привязку к стране, которая считается конфликтующей, — пояснили в пресс-службе организации.

Напомним, что представляющие Татарстан Минаков и Шлейхер выступят за Россию на ЧМ в Сингапуре по водным видам спорта впервые за 6 лет.



Анастасия Фартыгина