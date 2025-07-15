В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ

С 2026 года их будут получать на 5 дней позже

Фото: Реальное время

В России с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за ЖКУ. Дата их формирования и рассылки будет перенесена с 1-го на 5-е число каждого месяца. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Данная мера необходима для исключения возможных задержек в процессе формирования и доставки платежных документов потребителям. Депутат подчеркнул, что нововведение направлено на формирование четкого и логичного алгоритма в сфере предоставления услуг ЖКУ.

Кошелев назвал перенос сроков шагом к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы. Он отметил, что изменение призвано учитывать реальные финансовые циклы и повседневную жизнь людей, делая процесс оплаты более удобным и предсказуемым.

Новость о грядущих изменениях поступает на фоне недавнего общественного резонанса, вызванного увеличением тарифов на коммунальные услуги, произошедшим с 1 июля текущего года. Рост платежей вызвал широкую критику в СМИ и среди населения.

В связи с этим 9 июля Генпрокуратура сообщила, что глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку правомерности произошедшего повышения. Отмечалось, что средняя индексация тарифов по стране составила 11,9%, однако в ряде регионов рост платежей оказался существенно выше.

Вопреки основополагающему закону физики произвели перерасчет за отопление и горячую воду в доме на проспекте Ибрагимова в Казани. Бережный расход горячей воды вылился жильцам в убытки, которые в пять раз превышают эту экономию. Подробнее — в материале.

Рената Валеева