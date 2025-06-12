С 1 июля в России тарифы на ЖКУ вырастут на 11,9%

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 июля 2023 года платежи за жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина в интервью агентству «Прайм».

Рост тарифов будет разным в зависимости от региона. В некоторых местах увеличение составит всего 8,6%, а в других — до 21,1%. Почти во всех регионах рост превысит 10%. Исключение составят Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и несколько северных регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуркина также подчеркнула, что прогнозы на 2026 и 2027 годы изменились. В новом прогнозе ожидается повышение тарифов на ЖКУ на 9,8% в 2026 году вместо ранее запланированных 5,4%, а на 2027 год — на 7,9% вместо 4,8%.

— То есть в последующие годы нагрузка на граждан будет продолжать расти более низкими, но существенными темпами, — подчеркнула она.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 17,5%.



Анастасия Фартыгина