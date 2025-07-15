Минцифры гарантировало российскую инфраструктуру для приложения Max

Фото: Максим Платонов

Инфраструктура национальной цифровой платформы Max полностью расположена на территории России, что обеспечивает надежное хранение данных и защиту пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры.

— Mах обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, — подчеркивается в сообщении.

Согласно распоряжению правительства, за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией на базе Max будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK.

Напомним, Татарстан выбран пилотным регионом для тестирования разрабатываемого по указу президента Владимира Путина национального мессенджера.



Рената Валеева