Минцифры гарантировало российскую инфраструктуру для приложения Max
Инфраструктура национальной цифровой платформы Max полностью расположена на территории России, что обеспечивает надежное хранение данных и защиту пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры.
— Mах обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, — подчеркивается в сообщении.
Согласно распоряжению правительства, за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией на базе Max будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK.
Напомним, Татарстан выбран пилотным регионом для тестирования разрабатываемого по указу президента Владимира Путина национального мессенджера.
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