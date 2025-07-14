Вуячич продлил контракт с «Рубином» до 2029 года

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Игор Вуячич подписал новый контракт. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Вуячич продлил соглашение с «Рубином» до 2029 года. Прежнее соглашение с черногорским защитником истекало по окончании следующего сезона. Уже зимой футболист получал возможность вести переговоры с другими клубами.

Вуячич является вице-капитаном «Рубина», выходя с капитанской повязкой в отсутствие на поле Олега Иванова.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Черногорец выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из сербского «Партизана» сразу после выхода из Первой лиги. Вуячич провел за казанский клуб в общей сложности 67 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее «Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым.

Зульфат Шафигуллин