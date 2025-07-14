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«Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года

20:47, 14.07.2025

Футболист играет за казанский клуб с 2022 года

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года
Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.

Руслан Безруков был выкуплен казанским клубом у «Нефтехимика» в 2022 году. В 2023 году впервые принял участие в чемпионате России, выйдя на замену в матче «Рубина» против «Факела».

13 июля «Рубин» официально объявил о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку.

Дарья Сайфиева

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