«Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года
Футболист играет за казанский клуб с 2022 года
Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с полузащитником Русланом Безруковым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.
Руслан Безруков был выкуплен казанским клубом у «Нефтехимика» в 2022 году. В 2023 году впервые принял участие в чемпионате России, выйдя на замену в матче «Рубина» против «Факела».
13 июля «Рубин» официально объявил о продлении контракта с нападающим Мирлиндом Даку.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».