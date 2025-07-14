Племянница пенсионерки из Казани, умершей в пансионате, предстанет перед судом
Женщина обвиняется в мошенничестве и присвоении средств, вырученных от продажи квартиры своей пожилой тети
Жительница Татарстана обвиняется в мошенничестве и присвоении средств, вырученных от продажи квартиры своей пожилой тети, которая скончалась в частном пансионате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в 2022 году женщина реализовала квартиру своей 75-летней тети и поместила пенсионерку в частный пансионат для престарелых. После этого она переоформила на себя доверенность на право распоряжения имуществом пожилой женщины. Временно исполняющая обязанности нотариуса не убедилась в отсутствии у пенсионерки психических заболеваний и предоставила доверенность обвиняемой.
Получив доверенность, племянница пенсионерки похитила имущество родственницы на общую сумму 90 млн рублей. Вскоре после этого пенсионерка скончалась в пансионате. Кроме того, установлено, что обвиняемая представила в суде фиктивную справку от врача-психиатра об отсутствии у пожилой женщины в момент оформления доверенности психических расстройств. Уголовное дело против фигурантки направлено в суд.
Внучка потерпевшей обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости.
Напомним, в феврале этого года в частном пансионате в поселке Щербаково скончалась 76-летняя Алевтина Канашева. По версии следствия, племянница определила ее в пансионат, предварительно получив доверенность на право распоряжаться квартирой, коттеджем с участком и компанией «Франт», владевшей помещениями на Московском рынке. Позднее имущество было переоформлено на мать Белозеровой, что стало предметом судебного спора с другой родственницей покойной, Александрой Канашевой, которая и обратилась в правоохранительные органы. Подробности истории с пансионатом — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».