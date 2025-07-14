В Казани директора ООО «БС Спектр» будут судить за неуплату налогов на 39 млн рублей

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы Казани, директора и учредителя ООО «БС Спектр». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщили в прокуратуре Татарстана.

По версии следствия, обвиняемая, внося в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о финансовых взаимоотношениях с пятью организациями и предоставляя их в налоговый орган, уклонилась от уплаты в бюджет НДС на общую сумму более 39 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

3 июля прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Казани. Мужчина, возглавлявший компанию ООО «Айр-Групп», стал фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов.

Рената Валеева