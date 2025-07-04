В Казани директор «Айр-Групп» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 85 млн рублей

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя Казани. Мужчина, возглавлявший компанию ООО «Айр-Групп», стал фигурантом уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, руководитель фирмы предоставил в налоговую службу заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях. В налоговые декларации были включены фиктивные данные о взаимодействии с 183 организациями. Обвиняемый не уплатил НДС за несколько периодов — с первого квартала 2020 года по третий квартал 2022 года. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 85 миллионов рублей.

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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Дмитрий Зайцев