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Минобороны сообщило об освобождении Маяка и Малиновки

12:12, 14.07.2025
Минобороны сообщило об освобождении Маяка и Малиновки
Фото: Дарья Пинегина

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками.

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Минобороны сообщило об освобождении Малиновки в Запорожской области.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области, — говорится в тексте сообщения.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Бессаловка в Сумской области.

Рената Валеева

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