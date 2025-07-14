Минобороны сообщило об освобождении Маяка и Малиновки
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Маяк в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками.
— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.
Помимо этого, Минобороны сообщило об освобождении Малиновки в Запорожской области.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области, — говорится в тексте сообщения.
Ранее Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Бессаловка в Сумской области.
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