Российские военные силы освободили два населенных пункта Бессаловка и Дачное
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
— Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области, — говорится в сводке.
Также военные освободили пункт Дачное в Днепропетровской области.
Напомним, 6 июля российские военные силы освободили населенный пункт Поддубное в ДНР.
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