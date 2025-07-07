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Российские военные силы освободили два населенных пункта Бессаловка и Дачное

12:03, 07.07.2025
Российские военные силы освободили два населенных пункта Бессаловка и Дачное
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области, — говорится в сводке.

Также военные освободили пункт Дачное в Днепропетровской области.

Напомним, 6 июля российские военные силы освободили населенный пункт Поддубное в ДНР.

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