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Госдума на этой неделе рассмотрит новые госпошлины для мигрантов

08:59, 14.07.2025
Госдума на этой неделе рассмотрит новые госпошлины для мигрантов
Фото: Реальное время

Госдума на текущей неделе приступит к рассмотрению законопроектов, предусматривающих введение дополнительных государственных пошлин для иностранных граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов, — написал Володин.

Согласно предложенным изменениям, планируется установить пошлину за выдачу или переоформление патента для иностранного гражданина или лица без гражданства в размере 4200 рублей. Аналогичная сумма (4200 рублей) будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений предусмотрена пошлина в 2100 рублей.

Вячеслав Володин пояснил, что большинство иностранных граждан прибывают в Россию с целью заработка. Приезжающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц и действует максимум один год, после чего процедуру необходимо проходить заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.

взято с сайта kremlin.ru

Председатель Госдумы также подчеркнул, что, помимо вышеуказанных, предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов. В их числе: сборы за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания, а также за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

По словам Володина, эти меры позволят «не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания». Он выразил уверенность, что это, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением выдавать российское гражданство мигрантам при условии уплаты ими не менее 10 млн рублей налогов за время пребывания в России.

Рената Валеева

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