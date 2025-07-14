Госдума на этой неделе рассмотрит новые госпошлины для мигрантов

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Госдума на текущей неделе приступит к рассмотрению законопроектов, предусматривающих введение дополнительных государственных пошлин для иностранных граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов, — написал Володин.

Согласно предложенным изменениям, планируется установить пошлину за выдачу или переоформление патента для иностранного гражданина или лица без гражданства в размере 4200 рублей. Аналогичная сумма (4200 рублей) будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений предусмотрена пошлина в 2100 рублей.

Вячеслав Володин пояснил, что большинство иностранных граждан прибывают в Россию с целью заработка. Приезжающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц и действует максимум один год, после чего процедуру необходимо проходить заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что, помимо вышеуказанных, предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов. В их числе: сборы за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания, а также за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

По словам Володина, эти меры позволят «не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания». Он выразил уверенность, что это, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции.

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением выдавать российское гражданство мигрантам при условии уплаты ими не менее 10 млн рублей налогов за время пребывания в России.

Рената Валеева