Экспорт книг из Великобритании в США вырос на 41% за четыре года

США остаются крупнейшим рынком для британской книжной индустрии

США остаются крупнейшим рынком для британской книжной индустрии. С 2019 по 2023 год экспорт книг из Великобритании в США вырос на 41%. По данным Ассоциации издателей Великобритании (PA), в 2022 году доля США составила 27% от общего объема экспортных поставок, что эквивалентно £423 млн или $573 млн. Британская книжная индустрия сильно зависит от внешнего рынка. В 2023 году общий доход отрасли составил £7,1 млрд, что на 3% больше по сравнению с 2022 годом. При этом внутренние продажи остались на уровне £2,6 млрд. Экспорт, напротив, вырос на 4% и достиг £4,4 млрд. Это 62% всех продаж.

Ассоциация ожидает, что экспорт книг вырастет еще на 20% к 2033 году. В связи с этим она предложила правительству создать специальную программу ускорения экспортных поставок. Эксперты подчеркивают важность связи с американским рынком для устойчивости отрасли. Рост взаимозависимости также заметен на уровне крупных компаний. Глава сети Waterstones Джеймс Дон — одновременно директор американской Barnes & Noble. Руководитель британского отделения Hachette Дэвид Шелли также возглавляет американское подразделение группы. Автор Сьюзен Коллинз с книгой «Рассвет Жатвы» занимает первые строчки продаж как в США, так и в Великобритании. Британский подкастер Стивен Бартлетт, автор Diary of a CEO, благодаря популярности на американских стриминговых платформах оказался в одном ряду с Джо Роганом.

Несмотря на положительные тенденции, отрасль сталкивается с рисками. Среди них — возможные изменения в торговой политике США. В 2024 году премьер-министр Великобритании заявил о заключении с США нового торгового соглашения, которое обе стороны назвали «историческим». Однако, по мнению экспертов, реальное влияние соглашения на отрасль пока ограничено. Книги по-прежнему не облагаются пошлинами, а культурный и научный обмен между странами продолжается.

Одной из наиболее обсуждаемых тем в отрасли остается искусственный интеллект. Правительство Великобритании рассматривает вариант, при котором ИИ-компании смогут использовать защищенные авторским правом тексты без предварительного согласия, если автор явно не откажется — так называемая система opt out. Представители отрасли считают этот подход опасным. Они выступают за обязательное разрешение (opt in) и требуют правовых гарантий.

Ассоциация издателей совместно с Обществом авторов выступила против таких изменений. В апреле авторы вышли на акцию протеста у штаб-квартиры компании Meta* в Лондоне. Они обвинили ИИ-компании в использовании их работ без согласия и компенсации. Несмотря на отсутствие в Великобритании собственных крупных языковых моделей, отрасль активно внедряет ИИ-сервисы. Среди них — Shimmr для автоматизации рекламы, Clio для диктовки книг на основе ИИ-подсказок, а также новые системы поиска в Oxford University Press и Perlego.

Еще одной проблемой остается логистика. В 2023 году группа United Independent Distributors, включающая компании Eurospan, Marston и Orca, объявила о банкротстве. Это вызвало сбои в поставках и проблемы с оборотными средствами у небольших издателей. Закрытие центра Grantham Book Services, принадлежащего Penguin Random House, усугубило ситуацию. Несмотря на то что PRH US сохранила центр как хаб для американских книг в Европе, около 40 сторонних издателей были вынуждены искать новые каналы дистрибуции.

Основные игроки, такие как MDL (принадлежит Macmillan), Hachette и HarperCollins, взяли на себя часть нагрузки. Однако мощности остаются ограниченными. Возникают специализированные решения: Wiley обслуживает академические издания, Kingsway работает с религиозной литературой, а Gardners предлагает американским компаниям пассивный вход на британский рынок без активных продаж.

Эксперты считают, что в ближайшие годы система дистрибуции в Великобритании продолжит меняться. Издателям придется учитывать качество сервиса, охват и доступность. Англо-американское сотрудничество остается ключевым фактором для обеих сторон. От него зависит будущее англоязычного книгоиздания.

* признана экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ

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Екатерина Петрова