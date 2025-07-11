Путин поручил поощрять таксистов за перевозку инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать систему поощрений для водителей такси, перевозящих людей с инвалидностью. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В числе мер, которые предстоит разработать Кабмину, также значится развитие парка специализированных транспортных средств для людей с ограниченными возможностями и повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов.
Еще одно важное поручение главы государства касается организации международных спортивных соревнований для инвалидов под названием «Мы вместе. Спорт».
— При участии МИД России принять меры, направленные на организацию и регулярное проведение под эгидой международных организаций, участником которых является Российская Федерация, открытых международных спортивных соревнований «Мы вместе. Спорт» по адаптивным спортивным дисциплинам, определив объем и источники финансирования указанных соревнований, — говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений.
Доклад по всем указанным вопросам глава государства ждет до 1 декабря текущего года.
В России планируют значительно повысить штрафы для иностранных таксистов за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа.
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