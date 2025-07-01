В России хотят увеличить штрафы для таксистов-иностранцев

Фото: Динар Фатыхов

В России планируют значительно повысить штрафы для иностранных таксистов за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму и опубликовали в системе законодательной деятельности.

По новому проекту, штрафы для иностранцев будут в несколько раз выше, чем для российских водителей. Например, если в такси не будет информации о правилах перевозки, иностранного водителя могут оштрафовать на 10 тыс. рублей. Должностные лица заплатят 50 тыс., а юридические лица — 70 тыс. рублей.

Сейчас, согласно действующему законодательству, штрафы для всех водителей составляют 1 тыс. рублей, для должностных лиц — 10 тыс., а для юридических — 30 тыс. рублей. Также предлагается увеличить штрафы за невыдачу кассового чека до 10, 50 и 70 тыс. рублей соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, за отсутствие опознавательных знаков на такси, таких как «шашечки», планируется штрафовать на 30 тыс. рублей вместо текущих 3 тыс. Для должностных лиц сумма вырастет с 10 до 50 тыс. рублей, а для юридических — с 50 до 100 тыс. рублей.

Авторы законопроекта считают, что «с соблюдения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси начинается дисциплинированность водителей». Они уверены, что изменения повысят безопасность и защитят права граждан, пользующихся такси.

На фоне этих нововведений сообщается, что до трети таксопарков в крупных городах могут уйти с рынка в ближайшие месяцы. К концу 2026 года ожидается уход еще около 10%. Причины — высокая ставка ЦБ, дорогой лизинг, падение доходности и нехватка водителей. Это может привести к росту цен на такси и снижению доступности перевозок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев выступили с инициативой распространить действие эксперимента по работе беспилотных такси на всю территорию России. По мнению авторов инициативы, это снизит долю водителей-мигрантов в сфере такси.



Анастасия Фартыгина