Глава МИД Сергей Лавров прибыл в КНДР для стратегического диалога

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан. Об этом сообщает «Интерфакс».

Визит российского министра проходит в рамках его азиатского турне. В КНДР Сергей Лавров прилетел из Куала-Лумпура.

Как ожидается, в субботу, 12 июля, Лавров проведет переговоры со своей северокорейской коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Встреча станет вторым раундом стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В сентября на космодроме «Восточный» в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов.

Рената Валеева