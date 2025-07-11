Отвечать за МКД Верхнеуслонского района будет экс-полицейский и судимый гендиректор «Свияжских холмов»

Управляющую компанию выбрали в отсутствие конкуренции

Фото: Максим Платонов

В Верхнеуслонском районе Татарстана, в условиях отсутствия заявок от потенциальных управляющих организаций по результатам проведенных конкурсов, ООО «Управляющая компания «Комфорт Услон 2024» определено временной управляющей организацией для двух многоквартирных домов: №10 на улице Школьной в поселке Октябрьском и №2 на улице Заводской в селе Ключищи. Срок действия полномочий управляющей компании ограничен одним годом или до момента выбора собственниками помещений нового способа управления домом. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.





По данным системы «СПАРК-Интерфакс», директором УК и владельцем 49% компании является Илдар Махмутов. С октября 2020 года по октябрь 2023 он занимал должность генерального директора горнолыжного курорта «Свияжские холмы».

В то же время в отношении Махмутова возбудили уголовное дело по статье 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за ЧП в «Свияжских холмах» после того, как турист получил множественные переломы, прокатившись на подъемнике горнолыжки. По данным картотеки судов, материалы в суд поступили в июле, но спустя почти месяц уголовку закрыли «в связи с примирением сторон».

С 2010 года подполковник милиции Махмутов работал начальником Верхнеуслонского ОВД, а еще ранее занимал должность первого замначальника Верхнеуслонского ОВД — начальника криминальной милиции.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в столице Татарстана представили нового начальника казанской полиции.

Дмитрий Зайцев