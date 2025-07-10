Новым начальником УМВД Казани стал Ринат Габитов

Ранее он занимал должность врио главы этого ведомства

Фото: предоставлено МВД по РТ

Глава МВД по Татарстану генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов представил личному составу нового начальника Управления МВД России по Казани — полковника полиции Рината Габитова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Возглавив управление, Ринат Дамирович в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи, — отметил Дамир Сатретдинов.

Ринат Габитов родился в 1983 году в Оренбурге. Окончил три ведомственных учебных заведения: Академию экономической безопасности при МВД России, Уфимский юридический институт МВД России и Академию Управления МВД России.

За заслуги перед ведомством Габитов награжден медалями МВД России имени И.Д. Путилина, «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени, а также «За доблесть в службе».



В июне 2025 года Ринат Габитов был назначен врио начальника УМВД Казани после того, как бывший начальник управления МВД по Казани Надир Закиров покинул свою должность.



Дарья Сайфиева