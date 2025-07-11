В Казани на улице Ершова рухнул фонарный столб, вызвав пробку

В Казани сегодня на улице Ершова на проезжую часть упал фонарный столб. Инцидент произошел на стороне движения в сторону центра города.

Упавший столб находится у автобусной остановки «Парк Горького». На нем размещалось информационное табло, сообщавшее о прибытии общественного транспорта.

Падение конструкции незамедлительно привело к образованию пробки. По данным сервисов мониторинга дорожной ситуации, затор в направлении центра города в настоящее время достигает 1,6 километра. Пробка начинается непосредственно у места падения столба — остановки «Парк Горького» — и растянулась до перекрестка улиц Ершова и Искра.

Рената Валеева