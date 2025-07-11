Йельский университет* и ряд других организаций признаны нежелательными в России

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст включил Йельский университет* (Yale University), «Норвежский Хельсинский комитет»* и украинский «Благотворительный фонд «Армия СОС»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Основанием для включения организаций в данный перечень стало решение Генеральной прокуратуры о признании их деятельности нежелательной на территории России.

Оплата обучения в Йельском университете* может быть квалифицирована как финансирование нежелательной организации и грозит административным или уголовным наказанием.



Рената Валеева