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Йельский университет* и ряд других организаций признаны нежелательными в России

17:42, 11.07.2025
Йельский университет* и ряд других организаций признаны нежелательными в России
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст включил Йельский университет* (Yale University), «Норвежский Хельсинский комитет»* и украинский «Благотворительный фонд «Армия СОС»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Основанием для включения организаций в данный перечень стало решение Генеральной прокуратуры о признании их деятельности нежелательной на территории России.

Оплата обучения в Йельском университете* может быть квалифицирована как финансирование нежелательной организации и грозит административным или уголовным наказанием.

Рената Валеева
Справка

* Включен в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

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