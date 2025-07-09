Учеба в Йельском университете* может грозить уголовным наказанием

Фото: Динар Фатыхов

Оплата обучения в Йельском университете*, а также распространение информации о нем могут быть квалифицированы как финансирование нежелательной организации и грозит административным или уголовным наказанием. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что американский университет признан нежелательной организацией в России. В ведомстве отметили, что на базе университета функционирует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств.



Парламентарий также отметил, что запрещено в любой форме участие в деятельности такой организации, в том числе предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения ее функционирования.

За нарушение этих запретов наступает как административная, так и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.



Накануне Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность Йельского университета* в США.

Рената Валеева