В Елабужском районе водитель автомобиля погиб, столкнувшись с поездом
Татарстанец выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора
Водитель автомобиля «Лада» в Елабужском районе погиб в результате столкновения с поездом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По информации ведомства, сорокалетний водитель легковушки выехал на железнодорожный проезд на красный сигнал семафора и врезался в идущий состав поезда.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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