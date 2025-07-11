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В Елабужском районе водитель автомобиля погиб, столкнувшись с поездом

17:08, 11.07.2025

Татарстанец выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора

В Елабужском районе водитель автомобиля погиб, столкнувшись с поездом
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Водитель автомобиля «Лада» в Елабужском районе погиб в результате столкновения с поездом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По информации ведомства, сорокалетний водитель легковушки выехал на железнодорожный проезд на красный сигнал семафора и врезался в идущий состав поезда.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Дарья Сайфиева

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