Германия, Италия и Бельгия признаны крупнейшими поставщиками шоколада в Россию

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По итогам первых четырех месяцев 2024 года Германия, Италия и Бельгия стали крупнейшими поставщиками шоколада в Россию, суммарно экспортировав продукцию на сумму более 133 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно подсчетам, Германия лидирует по объему поставок, отправив в Россию шоколад на $67,2 млн за период с января по апрель текущего года. На втором месте расположилась Италия с показателем в $38,6 миллиона, а Бельгия замыкает тройку лидеров с объемом экспорта в $27,5 миллиона долларов.

В первую пятерку крупнейших поставщиков также вошли Турция (19,4 млн) и Казахстан ($15,4 млн). Отмечается, что Беларусь, традиционно входившая в число крупных поставщиков, с 2022 года не раскрывает подробностей своей торговой статистики.

Следом по величине поставок идут Польша ($12,7 млн), Китай (8,6 млн), Австрия ($5,5 млн), Болгария ($3,7 млн) и Армения (3,2 млн). Замыкают топ-15 Испания ($2,7 млн), Литва ($2,6 млн), Сербия (2,4 млн), Таиланд ($1,3 млн) и Латвия ($1,1 миллиона).

Анализ динамики поставок показывает значительный рост у некоторых стран по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, Сербия увеличила экспорт шоколада в РФ в 3,1 раза, Италия — в 3 раза, Китай — в 2,3 раза, Турция — вдвое, а Испания — в 1,9 раза. При этом сокращение российского импорта шоколада наблюдалось из Латвии (почти в 3 раза), Польши (в 1,7 раза) и Литвы (на 18%).

В мае цены на какао-бобы стали самыми высокими в мире, увеличившись на 11%.

Рената Валеева