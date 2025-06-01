В мае какао-бобы стали самым подорожавшим товаром в мире

В мае цены на какао-бобы стали самыми высокими в мире, увеличившись на 11%. Это выяснило РИА «Новости», проанализировав открытые данные. На втором и третьем местах по росту цен оказались платина (+9,2%) и уголь (+8,2%).

В то же время вложения в кофе принесли убытки: цена на робусту упала на 13,2%, а на арабику — на 11%. Какао-бобы, используемые для производства шоколада, и платина стали самыми выгодными инвестициями в этом месяце.

Среди других сельскохозяйственных товаров заметно подорожал апельсиновый сок (+7,9%), а рис и овес выросли в цене на 2,9% каждый. Платина, ставшая самым подорожавшим металлом, показала рост цен на 9,2%, стоимость олова увеличилась на 5,2%, а меди — на 3,1%. Золото выросло лишь на 2,9%.

В энергетике наиболее заметное увеличение цен произошло у угля (+8,2%), газа в Европе (+5,5%) и урана (+5,4%). В числе проигравших остались кофе и литий, цена на который упала на 9,2%.

Напомним, что импорт кофе в Россию за период 2020–2024 годов увеличился на 4%, поднявшись с 276 до 286 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря росту внутреннего спроса.



Анастасия Фартыгина