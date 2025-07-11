Количество поездок из Казани в Санкт-Петербург увеличилось на 21%

Фото: Артем Дергунов

В первом полугодии 2025 года наблюдается высокий спрос на поездки из Казани в Санкт-Петербург. По данным Горьковской железной дороги, количество пассажиров на этом маршруте увеличилось на 21,3% и составило 35 тыс. человек.

В целом поезда в культурную столицу России пользуются популярностью. Например, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург отправились 72,7 тыс. пассажиров, что на 13,5% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что нацпроект «Туризм и гостеприимство» активно реализуется в Татарстане, что привело к значительным достижениям в сфере туризма. За последнее десятилетие турпоток в республику увеличился почти вдвое.

Анастасия Фартыгина