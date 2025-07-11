RealSense стал независимой компанией и получил $50 млн на развитие ИИ-видео

Отделение Intel получило финансирование на производство, расширение и разработку камер глубины с AI

Компания RealSense объявила о завершении отделения от Intel. В рамках нового этапа развития она получила $50 млн инвестиций от Intel Capital, MediaTek Innovation Fund и других фондов. Средства планируется направить на расширение производственных мощностей, усиление команды и продвижение продуктов на международных рынках.

RealSense специализируется на 3D‑камерах с глубинным зрением. Эти устройства широко используются в робототехнике, системах безопасности, а также в промышленной автоматизации. По словам компании, около 60% автономных мобильных роботов и гуманоидов по всему миру оснащены ее камерами. В их числе — разработки Unitree Robotics и ANYbotics.

Новая камера D555, которую RealSense представила в июле, объединяет передачу питания и данных по одному кабелю и содержит встроенные AI-функции. Это позволяет значительно ускорить обработку окружающего пространства и повысить эффективность роботов в реальном времени. Также она нацелена на использование в системах безопасности и контроля доступа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Генеральный директор RealSense Надэв Охраб сообщил, что у компании уже более 3 000 активных клиентов, а интерес к ее продуктам растет. Штаб-квартира RealSense расположена в США, а производственные мощности размещены в Азии. В компании не исключают возможности выхода на IPO или стратегического слияния, однако сейчас сосредоточены на самостоятельном росте.

Отделение RealSense происходит на фоне внутренних трансформаций в Intel. Недавно стало известно, что главный стратег компании Сафроад Йебоа‑Аманква покидает Intel на фоне перестройки управленческой команды и фокуса на развитие AI-направлений. Это совпадает с решением Intel сосредоточиться на стратегически важных направлениях: центрах обработки данных, полупроводниках и искусственном интеллекте.

Ранее также сообщалось, что Intel намерена выйти на рынок мощных AI-процессоров, конкурируя с NVIDIA и AMD. Компания наращивает инвестиции в исследования и разработки, а также усиливает работу с партнерами, чтобы остаться конкурентоспособной в быстро меняющейся технологической среде.

Артем Гафаров