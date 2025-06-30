Главный стратег Intel покидает компанию на фоне масштабных перемен

Уход Сафроада Йебоа-Аманква завершает этап перестройки руководства, запущенной новым CEO на фоне кризиса и убытков

Сегодня, 30 июня, из Intel уходит Сафроад Йебоа-Аманква, главный стратег компании с 2020 года. Его уход стал финальной точкой в цепочке изменений, начавшихся еще в конце прошлого года, когда корпорация столкнулась с серьезными финансовыми и технологическими трудностями.

Йебоа-Аманква курировал стратегические партнерства, инвестиции и инициативы по развитию. После его ухода часть функций передана Сачину Катти — директору по технологиям и искусственному интеллекту, недавно назначенному на эту должность в рамках реформ, инициированных новым CEO Лип-Бу Таном.

Назначенный генеральным директором в марте 2025 года, Тан приступил к масштабной реструктуризации Intel, сосредоточив усилия на ключевых направлениях — разработке чипов для центров обработки данных, искусственного интеллекта и персональных компьютеров. Он взял под прямой контроль венчурное подразделение Intel Capital и начал сокращать управленческий аппарат среднего звена, считая его чрезмерно раздутым и неэффективным.

Фактический кризис в Intel стал очевиден еще в ноябре 2024 года. Тогда стало известно о сокращении поставок настольных процессоров на 23% по сравнению с предыдущим годом. Падение спроса на ПК, усиление конкуренции и общее замедление рынка потребительской электроники оказались для компании болезненными.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Параллельно против Intel был подан коллективный иск в связи с проблемами стабильности процессоров Raptor Lake. Истцы утверждают, что компания знала о технических дефектах как минимум с конца 2022 года, но продолжала активно продвигать чипы, не устраняя системные сбои.

Для борьбы с финансовым давлением Intel в ноябре 2024 года начала распродажу непрофильных активов, включая производственные и маркетинговые подразделения. Это стало реакцией на рекордный чистый убыток в размере 18,8 млрд долларов за 2024 год — худший результат компании за почти 40 лет.

К лету 2025 года Intel оказалась в точке стратегического перелома. Новое руководство стремится переформатировать бизнес, чтобы удержаться на рынке высокопроизводительных вычислений, ИИ и облачных решений. Уход Йебоа-Аманква символизирует завершение этапа «старой стратегии» и переход к более агрессивной и технологически ориентированной модели развития.

Наблюдатели оценивают происходящее как попытку Intel «перезапустить» себя изнутри. Однако на этом фоне усиливается конкуренция со стороны AMD, Nvidia и азиатских производителей, что делает ближайшие месяцы критически важными для будущего корпорации.

Артем Гафаров