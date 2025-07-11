Почти половина работодателей Татарстана испытывает нехватку кадров

Больше всего — в розничной торговле, медицине и фармации

Фото: Михаил Захаров

Дефицит кадров не сокращается

В Татарстане на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Нормой на рынке труда считается уровень от 4,0 до 7,9. Показатель ниже говорит о яркой нехватке кадров, а выше — о высокой конкуренции среди соискателей. Несмотря на эти значения, кадровый голод в республике сохраняется во многих сферах.

— По итогам июня наиболее острый дефицит кадров наблюдается в розничной торговле, где на 1 вакансию приходится всего 1,6 резюме. В медицине и фармацевтике — 2,8, в продажах и обслуживании клиентов — 3,9. На эти сферы приходится 42% вакансий в Татарстане, то есть почти половина рынка испытывает нехватку кадров, — рассказала «Реальному времени» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

По ее словам, наибольшая конкуренция у соискателей наблюдается в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 29,1 резюме на вакансию, «Искусство, развлечения, массмедиа» — 26,9, «Высший и средний менеджмент» — 22,1.

В Татарстане на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дефицит кадров вынуждает работодателей снижать требования к соискателям. Так, за последний месяц компании разместили около 31,9 тыс. вакансий — 43% не предусматривают наличие опыта работы.

— Как правило, молодые соискатели — это те представители на рынке, кто не имеет опыта работы. У работодателей наибольшая доля спроса на кандидатов без опыта работы наблюдается в сфере «Продажи, обслуживание клиентов» — 17% или почти каждая пятая вакансия, среди рабочего персонала — 12% вакансий, в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» — 10%, «Домашний, обслуживающий персонал» — 10%, «Розничная торговля» — 8%, — заключила Султанова.

В России дефицита кадров больше нет

Несколько иначе обстоит ситуация по России в целом. В мае 2025 года уровень безработицы в стране также обновил исторический минимум, составив всего 2,2%. Ранее рекордный показатель зафиксировали в октябре 2024 года — 2,3%, сообщила аналитическая компания «Эйлер».

Однако, в отличие от Татарстана, предложение рабочей силы в России впервые с середины 2024 года превысило спрос. Это означает, что дефицита кадров больше нет.

— В среднем россиянин тратит на поиск работы пять недель — это тоже исторический минимум, — добавили эксперты.

Однако, в отличии от Татарстана, предложение рабочей силы в России впервые с середины 2024 года превысило спрос. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Однако, несмотря на позитивные данные, некоторые показатели указывают на возможное охлаждение рынка труда. Количество вакансий на одного безработного остается ниже исторических максимумов.



— Предложение рабочей силы немного превысило спрос, но превышение незначительное — около 100 тысяч человек по всей стране, — уточнили аналитики.

Важно отметить, что в регионах складывается разная ситуация на рынке труда. В восточной части России потребность в рабочей силе значительно выше. Например, в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий, а в Ямало-Ненецком автономном округе — около пяти. Главный экономист «Эйлер» Елена Ахмедова объяснила повышенный спрос в Амурской области подготовкой к запуску газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса.

Елизавета Пуншева