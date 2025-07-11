Движение по трассе Казань — Йошкар-Ола — Волжск временно перекрыто из-за ремонта

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С 14 по 16 июля 2025 года будет закрыто движение по автодороге Казань — Йошкар-Ола на участке с 4,3 до 4,9 километра в Зеленодольском районе. Это связано с реконструкцией дороги, сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты через улицу Сайдашева, проспект Строителей и улицу Машиностроителей в Зеленодольске.

Также напомним, что вдоль трассы М-12, соединяющей Москву и Казань, в ближайшие 10 лет может появиться 1,5 млн кв. м складских помещений.



Анастасия Фартыгина