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Движение по трассе Казань — Йошкар-Ола — Волжск временно перекрыто из-за ремонта

14:15, 11.07.2025
Движение по трассе Казань — Йошкар-Ола — Волжск временно перекрыто из-за ремонта
Фото: Реальное время

С 14 по 16 июля 2025 года будет закрыто движение по автодороге Казань — Йошкар-Ола на участке с 4,3 до 4,9 километра в Зеленодольском районе. Это связано с реконструкцией дороги, сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты через улицу Сайдашева, проспект Строителей и улицу Машиностроителей в Зеленодольске.

Также напомним, что вдоль трассы М-12, соединяющей Москву и Казань, в ближайшие 10 лет может появиться 1,5 млн кв. м складских помещений.

Анастасия Фартыгина

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