Вдоль трассы М-12 планируют построить 1,5 млн кв. м складов за 10 лет

Фото: Динар Фатыхов

Вдоль трассы М-12, соединяющей Москву и Казань, в ближайшие 10 лет может появиться 1,5 млн кв. м складских помещений. Это прогноз экспертов компании Commonwealth Partnership (CMWP), занимающейся коммерческой недвижимостью. По их данным, около 700 тысяч кв. м будет построено на уже открытом участке трассы, а 780 тыс. — на ее продолжении, пишет «РБК Татарстан».

На территории Татарстана в январе 2024 года планировалось завершить строительство складского комплекса класса А в Казани площадью 20 тыс. кв. м. Однако точное место его расположения пока не раскрыто. Предполагается, что склад появится на пересечении трасс М-7 и М-12. В Набережных Челнах в индустриальном парке также планировалось построить склад площадью 69,1 тыс. кв. м, ввод которого в эксплуатацию был запланирован на первый квартал этого года. Кроме того, 25 тыс. кв. м строятся для тылового склада «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным отчета CMWP, вдоль трассы М-12 анонсировано строительство четырех складов класса А общей площадью более 670 тыс. кв. м. Два из них находятся в процессе строительства во Владимирской области. Однако ввод крупнейшего объекта в Татарстане перенесен на 2026 год, а другой проект еще не начат.

Егор Дорофеев, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP, подчеркнул: «В Татарстане сохраняется дефицит в качественных складских площадях. Вакансия на складском рынке республики находится на околонулевом уровне, и предпосылок для улучшения ситуации не наблюдается». Он добавил, что доля свободных площадей класса А с доступом в ближайшие шесть месяцев составляет всего 0,8%.

Напомним, что свердловский участок М-12 Москва — Казань — Екатеринбург запустят в июле.



Анастасия Фартыгина