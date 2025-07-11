Шанхай обсуждает допуск юань-стейблкоинов и криптовалют

Регулятор Шанхая собрал около 60–70 чиновников на закрытое совещание. Они рассмотрели вопросы смягчения политики в отношении стейблкоинов и криптовалют. Это первый подобный шаг после категоричного запрета на торговлю цифровыми активами в Китае с 2021 года.

Компании JD.com и Ant Group намерены выпустить собственные юань‑стейблкоины. Для этого они планируют получить лицензию в Гонконге, где новые правила начнут действовать 1 августа. Ожидается, что эти цифровые валюты смогут обеспечить быстрые расчёты и повысить прозрачность операций.

Центральный банк Китая остается осторожным. Его руководитель недавно подчеркнул риски для финансовой стабильности. В то же время растущий интерес к крипторынку заметен: биткойн недавно обновил исторический максимум свыше $117 000.

Шанхай традиционно служит тестовой площадкой для финансовых новаций. Здесь сначала оценивают новые механизмы, а затем распространяют успешные практики на всю страну. Этот опыт может стать основой для дальнейшей национальной стратегии цифровых валют.

Артем Гафаров