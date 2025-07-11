Российский баскетболист Демин дебютировал за «Бруклин» в Летней лиге НБА

Российский баскетболист Егор Демин успешно дебютировал в составе «Бруклина» на летней лиге НБА, сыграв против команды «Оклахома-Сити». В своем первом матче на площадке он провел 23 минуты, набрал восемь очков, а также сделал четыре подбора и один перехват.

Игра завершилась со счетом 90:81 в пользу «Оклахома-Сити».

Демин был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2025 года, что является рекордом для российских баскетболистов.

Также напомним, что «Бруклин» подписал контракт с 19-летним российским центровым на $7 млн.



Анастасия Фартыгина