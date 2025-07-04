Клуб НБА подписал контракт с 19-летним российским центровым на $7 млн

Клуб НБА «Бруклин Нетс» официально объявил о подписании контракта с российским баскетболистом Егором Деминым. На сайте команды сообщается, что вместе с Демином долгосрочные контракты также подписали израильские игроки Бен Сараф и Дэнни Вольф.

Хотя детали соглашений не раскрываются, ожидается, что в новом сезоне Демин заработает $6,889 млн, пишет РИА «Новости». Он примет участие как минимум в пяти играх Летней лиги НБА, которая стартует 10 июля.

Демин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Это достижение стало самым высоким для российских баскетболистов, ранее рекорд принадлежал Ярославу Королеву, который был задрафтован под 12-м номером.

Егору 19 лет, и в сезоне-2024/25 он провел 33 матча за университетскую команду, в среднем набирая 10,6 очка, делая 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру.

Также клуб НБА «Майами Хит» подписал контракт с российским баскетболистом Владиславом Голдиным.



Анастасия Фартыгина