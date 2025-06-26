«Бруклин» выбрал россиянина Демина под восьмым номером на драфте НБА

Контракт для восьмого пика драфта рассчитан на сумму $31,3 млн на четыре года

Российский защитник Егор Демин стал восьмым пиком драфта НБА-2025, выбранным командой «Бруклин Нетс», ранее принадлежавшей российскому миллиардеру Михаилу Прохорову. Этот выбор стал рекордным для российских игроков в истории драфтов — ранее самой высокой позицией был 12-й номер, под которым в 2018 году был выбран форвард Ярослав Королев, пишет «Спорт-Экспресс».

Егор Демин, 19-летний уроженец Москвы, впервые обратился к болельщикам «Нетс» с теплыми словами: «Болельщики «Нетс», как дела? Меня зовут Егор. Благодарен возможности оказаться с вами. Только что осознал, что теперь это мой дом».

В прошлом сезоне Демин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), где в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру. Его физические данные — рост 206 см — выделяют его среди разыгрывающих, что, по мнению ESPN, дает тренеру «Нетс» Хорди Фернандесу множество тактических вариантов. Демин может заменить в стартовом составе Д'Анджело Расселла и создать мощный дуэт с Кэмом Томасом.

Еще один российский игрок, центровой Влад Голдин, несмотря на ожидания, не попал в первый раунд и теперь будет выбран во втором, присоединившись к Виктору Лахину.

Контракт для восьмого пика драфта рассчитан на сумму $31,3 млн на четыре года, из которых гарантированы около 13 млн.

Первым номером драфта-2025 стал легкий форвард Купер Флэгг из университета Дьюка, выбранный командой «Даллас Маверикс».

Напомним, что предыдущие российские игроки, такие как Андрей Кириленко, были выбраны значительно ниже: Кириленко ушел под 24-м номером в 1999 году в «Юту». Карьера Ярослава Королева, выбранного 12-м в «Клипперс», не сложилась — он провел всего 34 матча в НБА с низкой результативностью и затем играл в различных лигах в России, Испании и США.

Рената Валеева