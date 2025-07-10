Суд Парижа оправдал журналистку, заявлявшую о рождении Брижит Макрон мужчиной

Апелляционный суд Парижа оправдал независимую журналистку Наташу Рей, которая ранее заявляла, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан.

Ранее Наташа Рей и еще одна фигурантка дела были приговорены к штрафу в размере €13,5 тыс. за клевету по этому делу.

— Победа Наташи Рей против Брижит и Жан-Мишеля Тронье: апелляционный суд оправдал Наташу Рей, — написал Франсуа Данглеан на своей странице в социальной сети X.

Адвокат также добавил, что его подзащитная намерена выдвинуть частное обвинение против Брижит Макрон и Жан-Мишеля Тронье (брата супруги Макрона, которого Рей называет якобы присвоившим личность сестры). Причиной такого шага адвокат назвал «мошенничество в судебном процессе».

Напомним, в феврале Франсуа Данглеан заявлял, что Наташа Рей попросила политического убежища в России. По словам адвоката, журналистка три года углубленно расследовала биографию Брижит Макрон, после чего опубликовала свои выводы в соцсетях, утверждая, что первая леди Франции является трансгендерной женщиной.

Рената Валеева