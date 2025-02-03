Журналистка, утверждающая, что жена Макрона — мужчина, просит убежища в РФ

Фото: Динар Фатыхов

Американская журналистка Наташа Рэй, известная своими заявлениями о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России. Об этом сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан в соцсети X, пишет «Российская газета».

По словам Данглеана, Рэй обратилась за политическим убежищем к депутату Госдумы Петру Толстому «из-за юридических преследований».

Адвокат также сообщил, что журналистка в течение трех лет проводила расследование с целью проверки официальной биографии Брижит Макрон и опубликовала результаты в видеоформате и в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Данглеан утверждает, что Наташа Рэй подвергается судебному преследованию в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде, обвинения против нее сфабрикованы и включают ложные показания, данные супругами Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон.

Напомним, что в конце 2021 года Рэй опубликовала ролик, в котором утверждала, что Брижит Макрон, в девичестве Тронье, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.

В сентябре 2024 года суд в Париже приговорил Рэй к штрафу в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского президента.

Рената Валеева