Журналистка, утверждающая, что жена Макрона — мужчина, просит убежища в РФ
Американская журналистка Наташа Рэй, известная своими заявлениями о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России. Об этом сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан в соцсети X, пишет «Российская газета».
По словам Данглеана, Рэй обратилась за политическим убежищем к депутату Госдумы Петру Толстому «из-за юридических преследований».
Адвокат также сообщил, что журналистка в течение трех лет проводила расследование с целью проверки официальной биографии Брижит Макрон и опубликовала результаты в видеоформате и в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Данглеан утверждает, что Наташа Рэй подвергается судебному преследованию в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде, обвинения против нее сфабрикованы и включают ложные показания, данные супругами Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон.
Напомним, что в конце 2021 года Рэй опубликовала ролик, в котором утверждала, что Брижит Макрон, в девичестве Тронье, родилась мужчиной по имени Жан-Мишель.
В сентябре 2024 года суд в Париже приговорил Рэй к штрафу в размере 13,5 тысячи евро за клевету в отношении супруги французского президента.
Справка
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.