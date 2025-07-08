Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор объявил о начале сбора предложений по совершенствованию ЕГЭ. Свои инициативы граждане и эксперты могут направлять до 15 августа, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

— Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обращаться можно на специальный электронный адрес Рособрнадзора, а также через платформу обратной связи, которая доступна на портале «Госуслуги».

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Рената Валеева