Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор объявил о начале сбора предложений по совершенствованию ЕГЭ. Свои инициативы граждане и эксперты могут направлять до 15 августа, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
— Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа, — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что обращаться можно на специальный электронный адрес Рособрнадзора, а также через платформу обратной связи, которая доступна на портале «Госуслуги».
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