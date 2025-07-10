Египетская авиакомпания запросила допуск на рейсы в Казань и другие города РФ

Кроме Казани, компания планирует рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Волгоград

Фото: Динар Фатыхов

Авиакомпания Nesma Airlines запросила допуск для выполнения 27 рейсов в неделю для выполнения полетов из Египта в Казань и еще пять городов России. Нота от посольства Египта в Москве о назначении египетской компании на выполнение рейсов опубликована на сайте Росавиавции.



Помимо Казани, компания-перевозчик планирует совершать рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Волгоград.

Их Хургады в столицу Татарстана и обратно запланировано 17 рейсов, по одному каждую неделю. Согласно опубликованному документу, они будут выполняться 12 июля, 22 июля, 1-2 августа, 22-23 августа, 2 сентября, 12-13 сентября, 23 сентября, 3-4 октября, 14 октября, а также 24-25 октября. Время в пути составит приблизительно 4,5 часа.

Ранее авиакомпания Nordwind Airlines объявила об открытии нового прямого регулярного рейса, который свяжет столицу Татарстана с городом Бохтар (Таджикистан). Первый полет по этому маршруту состоится уже 16 июля.

Дарья Сайфиева