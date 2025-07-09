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Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Бохтар с 16 июля

16:34, 09.07.2025
Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Бохтар с 16 июля
Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила об открытии нового прямого регулярного рейса, который свяжет столицу Татарстана с городом Бохтар (Таджикистан). Первый полет по этому маршруту состоится уже 16 июля, сообщили в пресс-службе.

Новое направление расширяет географию полетов из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

Детали рейса:

  • Начало полетов: с 16 июля.
  • Частота: еженедельно, каждую среду.
  • Тип воздушного судна: самолет Boeing 737.

Расписание (местное время):

  • Рейс N4 2071: Казань — Бохтар: 01.15 — 06.40.
  • Рейс N4 2072: Бохтар — Казань: 08.10 — 10.00.

Авиакомпания Etihad Airways объявила о начале регулярных рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Абу-Даби.

Рената Валеева

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