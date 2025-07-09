Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Бохтар с 16 июля
Авиакомпания Nordwind Airlines объявила об открытии нового прямого регулярного рейса, который свяжет столицу Татарстана с городом Бохтар (Таджикистан). Первый полет по этому маршруту состоится уже 16 июля, сообщили в пресс-службе.
Новое направление расширяет географию полетов из Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.
Детали рейса:
- Начало полетов: с 16 июля.
- Частота: еженедельно, каждую среду.
- Тип воздушного судна: самолет Boeing 737.
Расписание (местное время):
- Рейс N4 2071: Казань — Бохтар: 01.15 — 06.40.
- Рейс N4 2072: Бохтар — Казань: 08.10 — 10.00.
Авиакомпания Etihad Airways объявила о начале регулярных рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Абу-Даби.
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