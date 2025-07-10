Мэрия Казани отменила торги на участок земли в Ново-Савиновском районе из-за технической ошибки

Эксперты предлагали создать там складские помещения или перевести земли под жилую застройку

Исполком Казани отменил торги на земельный участок и расположенные на нем постройки, принадлежащие «Горводзеленхозу». Соответствующая документация появилась на площадке для проведения электронных аукционов. В качестве основания для отмены значится «По решению организатора».

О продаже «Реальное время» сообщало в конце мая. В документации сообщалось, что лот включал в себя два земельных участка общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Основной участок занимает 19 426 квадратных метров. Дополнительный участок с составляет 920 квадратных метров. На указанных площадях расположены несколько капитальных строений — центральное здание площадью 1 337,8 квадратного метра, два гаражных помещения общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. На территории расположена собственная автозаправка с двумя бензоколонками. Помимо этого, в состав комплекса входят небольшое техническое сооружение и проходная с диспетчерской площадью 71,2 квадратного метра. Начальная цена лота — 531 597 300 руб., шаг аукциона — 26 579 865 руб. (5%), размер задатка — 106 319 460 руб. (20%).

Тогда опрошенные изданием эксперты расходились во мнении по вопросу эксплуатации участка. Одни говорили о создании там складских помещений, другие рассматривали возможность перевода земель под строительство жилых высоток.

Торги должны были состоятся 27 июня. Заявки в свою очередь принимались до 17 июня. Однако за день до завершения их сбора комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани отменил торги без объяснения причин.

— Торги были отменены из-за технической ошибки, допущенной в документации, — отметили в пресс-службе мэрии журналисту «Реального времени».

Дмитрий Зайцев