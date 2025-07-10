КХЛ разъяснила, почему в календаре нового сезона нет перерыва на Олимпиаду

Фото: Динар Фатыхов

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) разъяснили ситуацию с календарем, в котором нет перерыва на Олимпийские игры в феврале следующего года. График составлен с учетом нынешней ситуации с отсутствием допуска российской сборной на хоккейный турнир.

В лиге заявили о готовности пересмотреть календарь, если Россию допустят для участия на Олимпиаде в Италии.

— Календарь сезона-2025/2026 был разработан с учетом нынешней ситуации по недопуску сборной России к международным соревнованиям. Для подготовки и проведения чемпионата КХЛ необходим четкий календарь, согласно которому клубы будут заранее планировать логистику, организационные и спортивные аспекты деятельности. Лига следит за развитием ситуации относительно участия сборной России в международных турнирах и готова к взаимодействию со всеми участниками процесса в интересах страны и развития российского хоккея, — сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующие Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Российские хоккейные сборные у мужчин и женщин пока не допущены для участия на Олимпиаде из-за санкций. Россияне не участвуют на официальных международных турнирах с весны 2022 года.

В календаре нового сезона КХЛ в период с 6 по 9 февраля 2026 года намечено проведение Матча звезд лиги в Екатеринбурге.

Зульфат Шафигуллин