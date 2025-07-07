КХЛ обнародовала полный календарь на следующий сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала полный календарь на сезон-2025/26. Соответствующая информация размещена на официальном сайте организации.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле. Трофей разыгрывается ежегодно в противостоянии прошлогодних финалистов Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» стартует в чемпионате 6 сентября в Магнитогорске матчем с «Металлургом». Нижнекамский «Нефтехимик» начнет сезон дома 7 числа игрой с «Северсталью».

Первое «Зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» запланировано на 19 сентября в Казани. В декабре команды из Казани и Уфы проведут сразу три очных поединка — 5, 16 и 20 числа. Выезд на Дальний Восток у «Ак Барса» — с 15 по 21 января.

Команды в регулярном чемпионате проведут по 68 матчей — до 20 марта 2026 года. Турнир станет вторым по величине в истории с 182 игровыми днями. Плей-офф КХЛ пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года.

В календаре лиги запланирована недельная пауза на Кубок Первого канала с 8 по 15 декабря. Матч звезд КХЛ состоится 6–9 февраля 2026 года в Екатеринбурге.

Зульфат Шафигуллин