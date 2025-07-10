Муниципалитеты Татарстана получили 52 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Фото: Роман Хасаев

В первом полугодии 2025 года бюджеты муниципальных образований Татарстана получили из республиканского бюджета межбюджетные трансферты на общую сумму 52 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Средства были предоставлены в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных трансфертов, согласно Закону Татарстана о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

В частности, предоставлено:

1,1 млрд рублей — дотации;

18,5 млрд рублей — субсидии;

30,3 млрд рублей — субвенции;

2,1 млрд рублей — иные межбюджетные трансферты.

Напомним, что в Татарстане запустят проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Семья», на который выделено 347,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.



Анастасия Фартыгина