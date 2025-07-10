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Экономика

Муниципалитеты Татарстана получили 52 млрд рублей межбюджетных трансфертов

09:44, 10.07.2025
Муниципалитеты Татарстана получили 52 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Фото: Роман Хасаев

В первом полугодии 2025 года бюджеты муниципальных образований Татарстана получили из республиканского бюджета межбюджетные трансферты на общую сумму 52 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Средства были предоставлены в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных трансфертов, согласно Закону Татарстана о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

В частности, предоставлено:

  • 1,1 млрд рублей — дотации;
  • 18,5 млрд рублей — субсидии;
  • 30,3 млрд рублей — субвенции;
  • 2,1 млрд рублей — иные межбюджетные трансферты.

Напомним, что в Татарстане запустят проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Семья», на который выделено 347,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Анастасия Фартыгина

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