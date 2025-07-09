Татарстан выделит 347,8 млн рублей на поддержку пожилых граждан

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане запустят проект «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Семья», на который выделено 347,8 млн рублей. Эти средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Система долговременного ухода — это комплексная программа, которая поможет гражданам, утратившим способность к самообслуживанию. Она включает услуги, направленные на поддержание здоровья, активного образа жизни и социальных связей.

В рамках проекта предусмотрены различные виды помощи: социальное обслуживание на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях, а также поддержка семейного ухода.

Из общего объема финансирования 274,8 млн рублей поступит из федерального бюджета, а 73 млн — из бюджета Татарстана.

Напомним, что средняя пенсия неработающих пенсионеров в России достигла 24 тыс. рублей в месяц.



Анастасия Фартыгина